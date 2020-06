JANJUŠEVA ŽENA ULAZI U ZADRUGU DA IM ZAGORČA ŽIVOT?! Ena potpisala ugovor za veliki honorar, želi da RASKRINKA muža?

Region skoro svakodnevno potresa veza oženjenog Marka Janjuševića Janjuša i Maje Marinković. Njihova ljubav nanosi bol kako Majinoj porodici, a tako i Janjuševoj. Navodno, Janjuša uskoro očekuje neprijatno iznenađenje jer se njegova supruga Ena sprema da uđe na imanje u Šimanovcima da raskrinka njega i Marinkovićevu.

foto: Printscreen

Kako se navodno saznaje, Janjuševa žena dobila je ponudu koja se ne odbija i spremna je da pred svetom otvori dušu i otkrije sve greške supruga-preljubnika, koje je imao do sada.

2Ena je porodična žena. Ona je uvek bila u senci Janjuša, gajila je ćerkicu Krunu i živela kako on kaže. On se kleo u bolji život, obećavao kule i gradove. Onda je rekao da je ulazak u rijaliti način da im obezbedi sve što nisu imale do sada. I, šta je uradio? Ušao je pred kamere i sj*bao im život. Umesto lepog života, naneo im je sramotu, od koje ne mogu na ulicu da izađu. Kruna je već velika, zna sve. Zna da je tata preljubnik. Da vara mamu sa nekom silikonskom tetom, koja se ljubaka sa njenim tatom" kaže izvor.

"Ona će napraviti haos. Javno će da je osramoti za vek vekova, tako da joj više neće pasti na pamet da pogleda oženjeno muško. Ipak, ovoga puta Ena je rešila da nazad nema. Njoj neradnik više ne treba. Dosta ga je trpela. Propali košarkaš i čovek koji je umesto poštenog rada odabrao da zaradi pare na konto porodične sramote i blama. Neće uzeti ni dinara od njega, ali je potpisala odličan honorar. Samo, nije joj to važno. Ona ulazi sa ciljem da zagorča život Maji i Janjušu, koji su je obrukali pred celim svetom" završava navodno izvor.

Kurir.rs / Informer / M.M.

