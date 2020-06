TO ŠTO JE OLOŠ IZUSTIO IZ NJEGOVIH POGANIH USTA, ĆE MORATI DA DOKAŽE NA SUDU: Taki besan na Janjuša, a ovo je razlog!

Pre nekoliko dana, u "Zadruzi" je Marko Janjušević Janjuš izneo tvrdnje da je Maja Marinković njemu poverila tajnu da je koristila nedozvoljene supstance, zbog čega je njen otac Radomir Marinković Taki, kako je bivši košarkaš rekao, hteo da joj "zavrne vrat"

On je ispričao o čemu se tu radi i da li ima istine u Janjuševim tvrdnjama.

"Što se tiče Maje, lupetanje da je koristila nedozvoljene supstance, to smo dokazali na pregledu prošle, a i ove sezone. A što se tiče tog beskarakternog foliranta, treba da se o njemu malo raspita da li on koristi takve supstance, jer setimo se da je rekao kako ga je Tara zvala i tražila narkotike. To će ološ morati da dokaže na sudu što je izustio iz njegovih poganih usta" poručio je Taki.

