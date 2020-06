JANJUŠ ZNA DA BI BIO HAOS KADA BI REKAO DA JE KRAJ! Ermina bez dlake na jeziku oplela po rijaliti PAROVIMA,urnisala Maju

Ermina Pašović u Rajskom vrtu je pričala o rijaliti parovima koji su trenutno aktuelni u Zadruzi. Ona je bez dlake na jeziku analizirala sve njih.

"Iskreno, nešto posebno novo nema. Ali standardno, Janjuš Maja svađe, Karić, Šopić trzavice, Luna i Marko su sad okej. Između Maje i Janjuša mislim da neće biti ništa. Nego Janjuš zna da bi bio haos kada bi rekao da je kraj. Mislim da on kupuje mir. Od toga bukvalno nema ništa. Sa Janjuševe strane 100% nema, Maja jeste zaljubljena. Maja je prvenstveno premlada, jako razmažena, bezobrazna, ne može da razume neke stvari. Ona uporno pokušava njega da menja. Janjuš se ovde igrao i sa drugim devojkama" rekla je Ermina.

Ova zadrugarka smatra da bi Janjuš bolje prošao da je izabrao Ivanu Šopić za devojku.

foto: Printscreen/Youtube

"Da je znao da će ovako biti, Janjuš bi sigurno izabrao Šopićku. Ona nikada ne bi pravila ovakve scene kao Maja. Ona devojka, prevrće, skače, davi. Ivana ima temperament, ali ima granice. Prvi problem je što je Maja jako povodljiva, na nju svako može da utiče" otkrila je Pašovićeva.

"Svaki put kada Maja nešto priča, Janjuš prevrće očima, mnogo misli na svoju ženu. On nikada ne bi pristao na to da se ta veza obelodani. Ja sam sa njim pričala pre neko veče, njega je toliko sramota da ne može Eni u oči da pogleda. Ja ne verujem da od toga (Majine i Janjuševe veze) ima nešto. Ni Milica ni Bora neće opstati, Mensur i Mina, ma kakvi, Janjuš i Maja nikako. Stefan i Ivana, ja bih volela, ali teško. Oni su prokockali poverenje i poštovanje, volela bih da uspeju, ali ne verujem. Sve veze, od toga nema ništa. Prava ljubav je između Davida i Ane, to sam videla samo u bajci, oni su prelepi. I Marko i Luna. Davida i Anu bih skroz odvojila, vidi se da je to to. A Marko i Luna dokazuju da je to to. Za sada. I mislim da će opstati napolju. Bora i Milica, u nekim stvarima su jako slični, a u drugu ruku, Bora je Bora, druželjubiv je, voli sa devojkama da se druži. A s druge strane te psovke... Da Bora nju voli, voli je. On se izlupeta, kaže svašta, ali Milica nije taj tip. Šta god da on uradi, njoj smeta" objasnila je Ermina.

Pašovićeva je potom komentarisala i vezu Edisa Fetića i Dragane Mitar.

2Za Eda mislim da će učiniti sve moguće da se vrati Zilhi. Da li će ona pristati, to ne znam. Ali svaki put kad vidi klip, ili kad je bio u Centru za socijalni rad, sve je zamišljeniji. Osoba koja je spremna da te optuži za nasilje, ne bih sa njom progovorila nikad. Osoba koja je pretrpela nasilje se ne ponaša tako kao ona. Pukle su sa živcima. Evo dajem primer Anabele, na njoj se vidi da je pretrpela nasilje" rekla je ova zadrugarka.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs / M.M., Foto: Printscreen

Kurir