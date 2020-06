MISLIO SAM DA JE VEŠTICA, ALI JE KAO MOJA MAJKA! Orozović se izvinio Anabeli, a onda se osvetio NJIMA! Nije im OPROSTIO

Nikola Orozović je delio budžete zadrugarima, a onda se izvinio Anabeli Atijas pa se osvetio ovim zadrugarima.

"Prvi veliki ide Janjušu, mom drugu. Želim ti sreću. Drugi veliki ide Gagiju, on je od početka bio tu za mene. Treći ide Anabeli, zgotivio sam je jako od kada je ušla. Mislio sam da je neka veštica, kada smo razgovarali shvatio sam da je dobra. Uporedio sam je sa svojom majkom, mnogo puta sam video majku svoju u tebi. I ti si imala problem sa mužem koji je imao problema sa alkoholom. Samo ti zameram ono što si me odabrala za osobu koja te je razočarala, ja ti ponavljam da ti ne želim ništa loše. Izvini za neslane šale, nikad ne bih voleo da budeš na aparatima" govorio je Orozović.

"Edo je sledeći veliki. Prvi veliki budžet. Mislim da si nenormalan, toliko da mi je to postalo smešno. Mima dobija sledeći veliki. Razočarala si me u mnogim trenucima, ali sam shvatio da si takva. Fićo, ljubi te brat, jedini si dokaz u kući da sam na žurkama normalan lik. Maji ću dati srednji budžet, iako ju je Ivana spomenula u pismu. Mislim da nije svesna svoje nesvesti. Započela katastrofalnu priču ovde (sa Brendonom). Što se tiče Janjuša, nije vam normalan odnos. Iva bi dobila mali, ali dobiće srednji zbog Ivane, jer je navela da te voli i poštuje. Ne sviđaju mi se neke stvari koje si mi dobacivala. Mirko Gavrić srednji budžet, bili smo prijatelji na početku, ali od kada je došao, okej smo, ali vređao me je kad sam imao raspravu sa Anabelom. Sledeća osoba koja dobija srednji je Mića, takav nam je i odnos, ni tamo, ni ovamo. Mensure, srednji, neke stvari ti nisam zaboravio. Imali smo dobar nastup. Miljković isto, kad kog ti je nešto trebalo dao sam, isto i ti meni. neću da ulazim u vaše porodične odnose, na Anabelinoj strani sam. Zorica isto srednji, imam poštovanje prema Vašim godinama. Ne znam da li sledeći Kariću ili Jeleni. Daću Stefanu, nisam zlopamtilo" istakao je Nikola.

Dok je Nikola delio budžete nekoliko zadrugara se šetalo, jer su išli po vodu, a činilo se da su ovo namerno radili, kako bi mu sabotirali sastanak.

"Neka bude prvi Jeleni, dao bih ti i srednji. Naš najveći problem je, znaš i sama, ona igra kad si me navela za ružne stvari. Ja te nikada nisam ogovarao. Nemoguće je sa svima biti dobar, a ti sa većinom jesi. Dobra si devojka, ali zameram ti neke stvari, čuo sam da me ogovaraš. Milica (poljubav u obraz), krivo mi je što ti dajem mali, pisao sam te za srednji, naš odnos je sada bolji. Peckala si me pre, ali sad smo okej. Sa Erminom ne mogu da nađem zajednički jezik, uvek me izmaršira. Luna, ne vraćam ti za mali, mislim da si dobra osoba, da si preživela sve i svašta. Treba da odmoriš od svega. Ana, razočarala si me onom odlukom o izolaciji, ali okej smo, korektni. Zameram što si me poslala u izolaciju. Mina mali isto, nemamo komunikaciju. Đedović mali budžet, zna šta mislim o njemu, da je ljiga, ljudski odron i zao" nastavio je Orozović.

