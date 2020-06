FOLIRANTKINJE! IMAJU ODNOSE, A NEĆE DA SE SKINU: Ana Korać nikad surovije o cimerkama! Samo je NJU poštedela! (VIDEO)

Ana Korać iznervirala se što njene cimerke ne žele da se skidaju u bazenu, a lako im je da imaju intimne odnose u rijalitiju.

Ona je obrazložila šta joj najviše smeta.

"Iznervirala sam se, sada odjednom devojke neće da učestvuju u zadatku, folirantkinje. Imaju s*ks u rijalitiju, a glupo im je da đuskaju u bazenu, ne nose brus ni kad imaju sastanak, a sad im je problem da uđu u bazen zbog brusa, kao gleda me mama, gleda me tata. Jao, katastrofa. Ali Bora je uporan, voli te zadatke, uspeće da to organizuje. Dragana nije htela, kao gledao bi je Joca, a ima s*ks, niti nosi brus, ništa novo. Milica rekla da neće da nosi samo majicu, hoće kupaći, a stalno nosi majice bez brusa. Dobro, Tara, ona je klinka, ali isto ne nosi brus. Jelenu mogu da razumem, ona uvek nosi brus. Nju jedino mogu da razumem. Luna isto nije htela. Kao da idu u biblioteku, a ne na bazen", istakla je Koraćeva.

"Maja se dvoumi da joj Janjuš ne bi pravio ljubomorne scene. Ne volim takve muškarce. Kao sviđaš mi se kad nosiš kupaći, a kada se smuvamo, onda kao obuci se. On je ljubomorniji od Maje, neće da prizna. Mensur mi je gotivan i duhovit, volim da mu dobacim. Izgubi se kad god mu dobacim, zacrveni se, interesantan mi je. Svašta njega boli posle onih uspomena, verovatno ga boli i to što su rekli ljudi da je sa Tomovićem blistala. Tad je i rekao da će da se pomiri sa njom. Na snimcima stvarno izgleda prelepo. Vidi se da poštuje porodicu, to mi se dopada, ali bih promenila to ponašanje, dranje, vika i tako to. Što se tiče veze, pokazao je da je veran. On bi se šalio sa nama, ali zna da bi mu Mina zamerila. Tako i Milica radi Bori, devojke tako uništavaju momke. Da znaju da se zezaju, drugačiji bi bili odnosi. Sve bi uzele momke i vezale ih za drvo. To nema na filmovima. Ja ne volim tako. Momci bi bilo bolji da su sami", rekla je Ana.

