GAGI ĐOGANI PROGOVORIO O TUŽBI ZA POKUŠAJ UBISTVA?! Denser prebledeo: Nisam znao šta se dešavalo?! (VIDEO)

Gagi Đogani progovorio je o izvesnoj tužbi za pokušaj ubistva, pošto se oglasila nekadašnja zadrugarka Saška Karan te zatražila komentar na tu temu.

"Gagi, ja tebe nisam tužila za pokušaj ubistva. Tvoja ćerka Luna kaže da me je tužila za ono što sam ja rekla da je ona je*ačica u rijalitijima. Želim da čujem tvoj komentar", rekla je ona, pa je denser dobio reč.

"Mislim da Anabela bolje zna oko te tužbe", počeo je nespretno Đogani.

"Koliko ja znam, tužila je", rekla je tada Anabela.

"On je meni rekao koji slučaj je u pitanju, ali ne pokušaj ubistva, nego napad hladnim oružjem", uključio se i Marko u razgovor.

"Ništa... Saška me nije tužila zbog toga. Luna je podnela tužbu protiv Saške. To je to. Ja sam bio ovde. Ne znam šta se dešavalo", objasnio je Gagi.

"Koliko znam ja, jer joj je Saška rekla da je prostitutka", dodao je tada Marko.

"Ja ne bih voleo niko nikoga da tuži. Nije trebala da je tuži, ali ona je to podnela. Ja bih Luni sigurno rekao da je ne tuži", dodao je Đogani.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir