JANJUŠ ĆE ZBOG ŠAMARČINE OSTATI I BEZ LJUBAVNICE?! Saleteli ga i stari i aktuelni zadrugari zbog preljube! (VIDEO)

Za Maju Marinković i Marka Janjuševića Janjuša sve je krenulo nizbrdo od pitanja u okviru "Stari zadrugari pitanju". Naime, oglasila se Saška Karan koju je zanimalo da li su Janjušu "vrane popile mozak", nakon čega su se sam oslagale svađe, rasprave, pa pljuštali i šamari izrevoltirane ljubavnice.

"Janjuše, brate, druže, da li si normalan? Šta se sa tobom dešava? Nisi mi jasan. Da li su ti vrane popile mozak?", pitala je Saška.

"Moram reći da smo Saška i ja, za razliku od prve sezone, bili dobri. Desilo se to što se desilo, kapiram Sašku, ali veruj mi... Ovo ću ti odgovoriti kada izađem, ne znam šta sada da ti kažem. Ne znam da li mi je i ko popio mozak, pričaćemo kada izađem", pravdao se on.

Nakon Saške Karan, za Janjuša je pitanje imao Bane Čolak.

"Da li misliš da je ta fizička privlačnost između Maje i tebe bila vredna toga da napolju, možda, izgubiš ono što ti je najbitnije a to je tvoj brak i porodica?" zanimalo je, pak, njega.

"Prošli put sam odgovorio da ništa nije vredno izgubiti, to je živa istina. Komentarisao sam Maju i rekao sam joj neke stvari, gde u nekim trenucima pomislim da nije vredno. Rekao sam joj da nemam poverenje u nju. Moram dosta da razmislim kada izađem napolje, da vidim šta i kako. Meni se to desilo s Majom. Ništa nije vredno što izgubiš na bilo koji način, to je živa istina", rekao mu je rijaliti cimer.

"Da li je između Janjuša i tebe prava ljubav ili strast?" pitao je Bane Maju.

"Ne smatram da je to samo strast. Slažem se da prosto mora da postoji strast u ljubavnom odnosu, jer bi bila monotonija u tom odnosu. Ako nestane ta strast, dolazi do traženja drugog partnera. Opet, ne mogu da kažem da je to prava ljubav sto posto, jer niko ne zna šta će se desiti kad izađemo. Stojim pri tome da imamo emocije. Ima i velike strasti, ali i jakih emocija", izjavila je tada Maja.

Međutim, nakon emisije Ana Korać je ćaskala sa Janjušem, a to se Marinkovićevoj nije nimalo svidelo. Ona je tada prišla svom dečku, napravila ljubomornu scenu i lupila mu šamar.

"Sad si za mene završila za sva vremena! Ovo je kraj svih krajeva! Pomeri se! Sad je kraj svih krajeva!" besneo je bio Janjuš, ali Maja se nije smirivala.

"Život mi uništi. J*baću joj i mamu i tatu! Ne bih poljubio ženu pred kamerama, ona mi napravila pakao! Pomerite je od mene! Gledaj šta mi napravi. Celoj familiji ću joj j*bati mamu u p*čku! Pogledaj šta mi uradi, zabila mi nokte ovde", pričao je on nakon napada ljubavnice.

foto: PRintscreen

"Ne daj mu p*čke! Nek j*be sam sebe. Zaboravi da postoji. Ne možeš da ga menjaš, prevario je ženu zbog tebe, boli ga k*rac za tebe", urlao je Lepi Mića.

Maja je o svemu pokušala da porazgovara sa Orozom i Mićom, a onda j uje Janjuš izbacio iz zajedničkog kreveta u pabu.

"Ti si ljubavnica, jedna od mnogih, a on je besan na sebe što se nije obuzdao, a tebi treba šest nedelja da se odljubiš i da ti to prođe. Bar si napravila gledanost. Saberi se, on nije čovek za tebe. Šta će ti matorac? Nema ljubavi, to je čista strast, s*ksizam", pričao joj je Brendon nakon čitavog tog haosa.

"Kako može da bude strast kad ga ljubim i mazim po ceo dan?" pitala je Maja, koja je na kraju spavala sama u spavaćoj sobi, dok je Janjuš prenoćio u pabu.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

