ANABELA POSLALA PORUKU LUNI IZ ZADRUGE! Atijasova spomenula uspomenu sa Slobom, pa poručila: Čekaj me, neću DUGO! VIDEO

Anabela Atijas je pričala o utiscima koje je doživela tokom boravka u ,,Zadruzi 3".

"Drago mi je što je Drvo mudrosti dalo priliku da provedem dan sa Lunom, to nas je ponovo zbližilo. Falilo nam je bliskosti. Nismo imale puno prilike da se družimo u "Zadruzi", ali pred kraj je Drvo mudrosti imalo to iznenađenje. Može svašta da se desi, ali naša ljubav nikad neće biti upitna" rekla je Anabela.

"Pamtiću dosta stvari, kao učesnik "Zadruge" imala sam veliku sreću, nisam imala velike sukobe sa ljudima, prilično su me ispoštovali. Dolazak Blankice ću pamtiti, to je opet nekako zbližilo Lunu i mene, to nam je pokazalo da postoje neki ljudi "tamo napolju". To nas je samo opomenulo ko smo i šta smo" dodala je Lunina majka.

Anabela je potom naručila i posvetila svojoj ćerki Luni jednu emotivnu pesmu.

"Ljudi su se udružili i Lunaslobatori, i Slobalunatori. Ovu pesmu smo i Luna i ja volele kroz život, od Cece ,,Neću dugo". Uvek može da se desi da nas život odnese u suprotnim smerovima, da nas rastavi jedni od drugih, ali to je ljubav koja je neraskidiva. Pozdravila bih porodicu, čekajte me neću dugo!" dodala je Atijasova.

