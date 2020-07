NEĆU BITI NI SA ZILHOM, NI SA DRAGANOM! Edis brutalno iskren, otkrio u kome će pronaći UTEHU nakon Zadruge! (VIDEO)

Dragana Mitar i Edis Fetić odlučili su da svima objasne u kakvom su odnosu. Fetić je izjavio da neće biti ni sa Draganom ni sa Zilhom kad izađe. u više navrata isticao da se Draganom neće biti u vezi, ali potom završe u krevetu.

"Ovako, tu smo - gde smo. Milion neke stvari su prepreke, nije samo rijaliti. Za sada se držimo zajedno, bliži se kraj rijalitija, nemamo nekih specijalnih planova. Nema potrebe više da se svađamo, mislim da smo dosadili više svima" ispričala je Dragana.

"Ja to ne vidim kao blam, to je trebalo da se desi, to nisu ružne reči, to su neke kritike. Ja neću ovde da pljunem, pa da ližem, iako sam ja to uradio nekoliko puta. Ja sam mislio da je ovde mesto da rešimo neke stvari, evidentno je da ne možemo. Mi nismo kao ostali parovi, da smo ovde započeli. Ja samo želim da kažem, to je moje mišljenje, da je sve čisto kod nas, da bi bili zajedno. Da li ću pokušati da se pomirim sa Zilhom? To nije tema za radio. Ne moram biti ni sa jednom, ni sa drugom, hoću da budem malo sa klincima. Ja ne volim da uvijam u foliju, verovatno neću biti ni sa jednom, ni sa drugom" rekao je Fetić.

Dragana i Edo došli su u sukob mišljenja, pa su se trudili da jedno drugo nadjačaju.

"Ne možeš sada da pričaš nešto što nije. Stalno je nešto bilo, jedno se reklo, drugo se uradilo" istakao je Fetić.

