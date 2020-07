ANABELA ISKRENO O LUNI I MARKU: Njihova ljubav je definitivno PRAVA, želim im svu sreću! Evo kako je Miljković reagovao

Anabela Atijas je nakon pitanja rekla kako priznaje ljubav i vezu Lune Đogani i Marka Miljkovića.

"S obzirom na to da su Marko i Luna preživeli tebe, da li možeš priznati da je njihova ljubav prava?" glasilo je pitanje.

"Priznajem, slažem se... Ja sam rekla kada sam ušla: "Ako je prava ljubav, preživeće". Meni se samo nije dopalo to što je tu ljubav stavljala ispred svih nas, što je bilo totalno nepotrebno. Ja sam želela samo da prestanu mene da krive. Imali su oni trzavice iz bez mene. Njihova ljubav je prava i što se mene tiče, ja im želim svu sreću. Ja im neću smetati, mogu slobodno da uživaju. Videla sam da je spremna na sve za tu ljubav, pa čak i mene da gurne od sebe... Trebalo je samo lepo da me zamoli i kaže: "Mama, prestani, pusti me...", a ne da to izgovara svom ocu. Svaki put me je umešala u svoje probleme. Tako da, defintivno ljubav je prava... Mislim, izgleda tako. Koliko će trajati, to niko ne zna. Preživeli su, ne mene, ali iskušenja koja su imali ispred sebe" rekla je Anabela.

"Ja sam ovo pitanje hteo Anabeli da postavim na igri istine. Sve bi bilo okej, da ja tu rečenicu nisam doživeo kao pretnju i tada mi je kuvalo u stomaku. Osetio sam se ja ugroženo, osetila se Luna i naša veza. Ta rečenica je bila baš ključna i napravljen je preokret. Uglavnom, preživeli smo. Podigao sam razumevanje prema Luni. Sve što sam joj zamerao u "Zadruzi 2", zamerao sam joj i u "Zadruzi 3". Doduše, Luna je ispoštovala u mnogim situacijama i prestajala te stvari da radi. Tata joj je ovde, mama joj je ovde, tri godine je ovde bila i zato sam podigao razumevanje" pričao je Marko.

"Srce slatko" dodala je Anabela.

