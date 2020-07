LUNI SAM MOGLA HAOS DA NAPRAVIM! ZBOG MENE JE UŠLA: Pešićeva nikad bezobraznija, a Marko joj očitao LEKCIJU! (VIDEO)

Jelena Pešić napravila je pravu pometnju u rijalitiju kada je počela da priča o Luni Đogani.

Na kraju se umešao i Marko Miljković kako bi odbranio svoju devojku.

"E, ovako, Luna kada je odlazila mi je rekla: 'Izvini za sve'. Mi smo svi bili svesni Luninih slabih tačaka, Luna me nije napadala na kraju, kada smo i imale svađe, nije me napadala, a Gagi jeste. Meni je to postalo smešno, ti si meni zamerio to što sam ja prišla jednom Marku", pričala je Jelena.

"Da si htela da staviš tačku, stavila bi prvi dan. Ti si i dalje provocirala, čak i na suđenju", ubacio se Đogani.

"Ma, ja sam gledala kako oni pričaju o meni, ja to nisam ustajala da komentarišem", odbrusila je Pešićeva.

"Što se petljaš u vezu, neka oni reše problem", dobacila je Anabela.

"Ja sam Luni mogla haos da napravim, ali bitno je da je skontao Marko, Luna mene u celoj toj priči, a Gagi ti koji misle tako kao ti. Da je neka druga devojka bila, šta bi mogla da radi", ispričala je Jelena.

"Ja sam uložio pristojno ponašanje prema Jeleni, nije lepo da govoriš da ćeš nekome da praviš pakao. Mnogi su ovde to probali, pa su se usr*li i opstali smo posle svih tih paklova! To što pričaš da si mogla da napraviš nekome pakao, to me je zabolelo, to govori da nisi dama. To rade smećari, Jelena. Nemoj sebi da daješ previše na značaju!", odbrusio je Miljković, ali nije smeo Jelenu da pogleda u oči.

"Luna je zbog mene ušla, a na ja zbog nje! Ja ne dajem sebi na značaju, kao što pričaš", odbrusila je Jelena.

