UMRLA BIH ZA NJU: Anabela grca u suzama! Evo šta ju je najviše pogodilo, a tiče se ĆERKE LUNE! (VIDEO)

Anabela Atijas dobila je pitanje vezano za Lunu Đogani koje ju je dovelo do suza.

"Anabela, plakala si kada je Luna izlazila, šta te je pogodilo, to što ide, ili činjenica da ste bile u mučnim svađama, a mogle ste da uživate kao majka i ćerka?", bilo je pitanje za Anabelu Atijas.

"Sve me je pogodilo! To je bezuslovno! I onda dođemo tu, bezveze, dođem da se borim za nju, a sve mi je osporeno i uprljano! Ja se molim sve vreme da probam da budemo svi kao nekada, ne tako često da budemo blizu, nego da ta energija bude tu, na ostrvu sam osetila kako je u momentu teško biti tu. Može da se desi da bežimo jedna od druge, što ne možemo do kraja da izbacimo iz sebe, a imamo potrebu. Ovog momenta bih umrla za nju, iako nemamo razumevanja jedna za drugu, ali sve ovo posvećujem mojoj majci", rekla je Anabela kroz suze.

