MAJČINE SUZE SU NAJGORE: Ivana Vrbaški šokirana Mensurom, a to nije najgore! KARIĆ izneo Mininu INTIMU! DRAMA! (VIDEO)

Mina Vrbaški i Mensur Ajdarpašić definitivno su najčudniji i najkomlikovaniji ljubavni par u Beloj kući.

Oni su se pre nekoliko dana pomirili, na Minino insistiranje, a danas je došlo do nove drame.

Iako je do sada izbegavala da se oglašava u medijima, Minina majka Ivana Vrbaški se ipak oglasila, te je priznala da je vidno razočarana, tužna i uzrujana.

foto: Printscreen

"Šta reći... Ima Boga, kojeg on svaki dan psuje, pa će imati ćerku jednoga dana... To mu od srca želim! Majčine suze su najgore i to je sve što imam da kažem", rekla nam je Ivana.

Inače, u toku dana, Stefan Karić pričao je o Mini i šokirao sve.

"Ma, Mina se još uvek traži, ona ne zna ni da li je htela da bude lezbijka. U jednom trenutku je potpuno ličila na muškarca. Ja svaku devojku gledam kao potencijalnu ženu, a on priča kako je ne može odvesti kući. Zamisli kad moraš da razmišljaš da li će ti žena napraviti neko sr*nje, pa moraš predbračni ugovor i to. Kao ovaj Draganin, Siniša...", surovo je zaključio Karić.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Damir Dervišagić, Printscreen

