KAD JEDNU STVAR KARIĆ PROČITA NIKAD NEĆE PREĆI PREKO TOGA: Zorica oplela po Šopićevoj, Ivana ima GRADSKE MRLJE! (VIDEO)

Ivana Šopić i Stefana Karić svađali su se zbog toga što je Ivana rekla da je ostala prijateljica sa jednim od bivših, sa kojim je bila dve godine pre "Zadruge", a koji ju je dopratio do rijalitija.

On ju je pitao kada je postigla da ima sve te momke, a zapitao se i šta ga sve očekuje kada izađe iz rijalitija.

foto: Printscreen

"Ušla sam kao slobodna. Kada pominjemo te neke ljude napolju, ja se iznerviram, pa me i on ispituje", istakla je Ivana.

"Setio sam se te rasprave sa Mlađom, pa sam je malo izgasirao. Nisam se iznervirao", pravdao se Karić.

"Nije mi dečko, ne čeka me, pitajte me. Ostali smo prijatelji, klasičan gradski odnos. Petkom mi se javi, hajde na piće, odemo u bar i to je to", dodala je Šopićeva.

"Ja je ne osuđujem, samo želim da znam stvari koje su se izdešavale", priznao je Stefan.

"Od kada se desilo sve ovo, koristim priliku da mu ispričam nešto, ne znam šta će da ga šokira, ali nema neka velika stvar sad... Uvek postoje neke gluposti, gradske mrlje", rekla je Ivana.

"Saznaćemo sve kada izađemo. Za sada smo srećni i da završimo napolju, nikada je neću pljuvati", istakao je Karić.

"Kada bude jednu stvar pročitao, nikada joj neće preći preko toga. Ja to neću da iznesem, videće. Ima nešto što će ga šokirati", dodala je Zorica.

"Tu osobu ovde nećemo pominjati", rekao je voditelj.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir