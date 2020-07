Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš raskinuli su pred kamerama.

"Sedi i razmisli šta radiš, molim te. Ne radi to, poslušaj me jednom u životu. Napadaš me stalno", govorio je Janjuš i prebacivao Maji sve scene koje m je napravila.

"Ne znam šta ću od besa više", pravdala se Maja.

"Ne želim da budem sa takvom osobom nikada. Ne želim sa takvom tobom da budem", poručio je Janjuš, a ona je plakala.

