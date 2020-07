TO SA MAJOM JE BUDALAŠTINA, ONA JE BOLESNA! Janjuš ne prestaje da kuka nad svojom sudbinom: A onda je raskrinkao do SRŽI

Marka Janjuševića Janjuša je izjavio da je veza sa Majom Marinković budalaština, i da je ona bolesna.

"Ja vas više ne razumem uopšte. Mislim da ni vi sami sebe ne razumete... Kad izađete napolje" rekao je Gagi.

"Ma kakvi samo to. To(veza sa Majom) je budalaština. To je najmanji problem. To nije problem uopšte" ljuto je rekao Janjuš.

"Da, sad ti razmišljaš o Kruni i o porodici. Kako ćeš, šta ćeš. Razumem te" rekao je Gagi

"Uhvati da je snima kamera i ona kaže "A jesi li rekao malopre da me voliš". Znaš ti koje je to foliranje. Tri sekunde bude normalna, meni bude žao. Vidim je tužna, snuždila se, meni je žao, pozovem je. Posle pet minuta ja ulazim u kuću i iza mene ide Ana i ona(Maja) pita: "Šta ste pričali?". Da li veruješ koliko je to bolesno, koliko je bolesna" u šoku je bio Janjuš zbog Majinog ponašanja.

"Nema pitanja "Da li ste pričali" nego "Šta ste pričali" konstatovao je Gagi.

