OTAC MU STRADAO, MAJKA OTIŠLA U ŠVAJCARSKU, A MENSUR SA 18 ČUVAO BRATA: Ajdarpašić uplakan izneo POTRESNE detalje života

Mensur Ajdarpašić intrigira javnost otkako je uplovio u romansu sa Minom Vrbaški.

On je sada progovorio o svom učešću u rijalitiju, kao i vezi koju ima.

"Kad imaju mnogo toga što žele, nije im interesantno. Ja uvek od sebe polazim i na svojoj vezi sam osetio to najbolje. Ja se trudim da se vratim svojim emocijama. Sve bi se upotpunilo kad bi bilo kao što je ona nekad bila. Nekada sam to želeo, a sada kada najviše imam - ništa ne želim. Ne treba pritiskati nešto što ne ide, ne treba siliti. Sa svoje 23 godine se borim da ne silim", rekao je Ajdarpašić, koji je otkrio zbog čega je agresivan i posesivan.

"Ja sam iz svojih ličnih iskustava, iz porodice, naučio da ne smem da verujem nikome jer sam neke stvari doživeo lično i bio svedok nekih situacija. Veći deo života odrastao sam sa majkom i bez oca. Teško je kada nemate dva roditelja, ali sam u detinjstvu do osme godine rastao sa oba. Posle su se rastali, majka je ostala kod svoje porodice, a moj otac ostao u našoj kući. Otac je posle nekog vremena preminuo, ubio se. Odrastali smo sa tetkama, pa sa majkom. Moja baka je uvek bila za to da budem u kući, uvek je bila uz nas. Majka koja je otišla tada da zaradi više, uradila je dobro. Ja sam vodio računa o bratu sa 18 godina. Znam kako je biti nevoljen i kada ti je teško", rekao je Mensur u emisiji "Magazin In".

"Iz nekog besa što mi osoba ne uzvraća ljubav ja radim te stvari. Da je možda mirnija i shvata stvari koje su se dešavale, bilo bi bolje", rekao je Mensur kroz suze.

