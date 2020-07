SUSRET ĆE ME UBITI, 10 GODINA ŽIVIM S FAMILIJOM MOJE ŽENE: Janjuš odlepio pred izlazak! Kaje se zbog svega! VIDEO

Gagi Đogani razgovarao je sa Markom Janjuševićem Janjušem, a ovom prilikom oženjeni košarkaš koji je prevario svoju suprugu sa Majom Marinković, priznao mu je kako se plaši izlaska iz "Zadruge" zbog sudara s realnošču.

Janjuš je istakao i kako bi mnoge stvari bile drugačije u njegovom životu da je slušao suprugu Enu.

"Ja i dalje nisam svestan, Gagi. Jesam, ali ne toliko koliko ću biti kad izađem. Ne izlazi mi se. Ne znam ko će da me čeka, ni šta će me čekati... Ne znam. Taj prvi susret s deteom će me ubiti. Moja familija je u Prijepolju. Ja 10 godina živim sa familijom od moje žene", pričao je Janjuš, pa dodao:

"Tu sam s njima u Beogradu. Moji su u Prijepolju. Mnogo teška situacija. Sva ta familija u Beogradu povezana je sa Enom, oni me gledaju kao svoje dete. Ma, Gagi, ne mogu da ti objasnim. Sve gubim na tu stranu, a i na ovu drugu. Sve, sve gubim. Ne znam taj susret posle 10 meseci... Ja sam zaboravio, ja sam izgubio njih."

"Niko nije bio u situaciji kao što sam ja. Deset meseci sam bez nje (Krune), ona me je zaboravila, ona je i ljuta, i ona i Ena... To me ubija. Samo o tome razmišljam. Pojede me živog. Veruj mi. Ne mogu da se pomirim s tim da će da shvati da nismo zajedno", pričao je Janjuš.

