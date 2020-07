TO JE ROĐENA SESTRA MOJE MAJKE! Milijana Božić dobila nož u leđa od tetke, evo šta joj je URADILA!

Milijana Božić, iako veoma mlada devojka ima bogato životno iskustvo. Njeni roditelji nikada joj nisu oprostili to što se zabavljala sa 53 godina starijim muškarcem Milijkom Božićem.

Milijana se nedavno požalila kako joj je rođena tetka zabila nož u leđa tokom boravka u rijalitiju.

foto: Happy screenshot

"Potpuno neočekivano, ona se uključila u program i onda počela da me blati, nisam mogla da verujem, ej to mi je rođena tetka, rođena sestra moje majke", rekla Božićeva.

Učesnik Darko Vlajić bio je potresen ovim što čuje.

"Nikada ne bih mogao da podnesem da ne razgovaram sa rođenim roditeljima, to bi me ubilo, možemo da se posvađamo ali je to samo na kratko", bio je iskren ovaj učesnik.

Milijana je na kraju dodala da je ona sada sa njenim roditeljima u dobrim odnosima.

foto: Happy screenshot

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Happy

