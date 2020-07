ANABELA JE U BRAK SA ATIJASOM UŠLA OSAKAĆENA?! Gavrić bez dlake na jeziku: Umorna je od pretvaranja da je SVE U REDU?!

Mirko Gavrić napustio je "Zadrugu" kao prvi finalista, pošto je u trenutku preseka glasova imao najmanju podršku publike. Tim povodom, progovorio je na brojne teme, te otkrio pre svega kako se oseća, a zatim i o dobroj prijateljici Anabeli Atijas.

"Odlično sam. Nisam očekivao. Sedeli smo, ćaskali, Mića mi je rekao nema još jednog izbacivanja, ali okej, ja sam kroz ovo prošao. Moja misija je završena, moja misija je bila da pomognem Anabeli da nađe pravi put, da se izmiri sa ćerkom, da joj se nađem kad joj je teško, prva misija je završena u februaru, ova je isto završena. Jako mali broj ljudi je bilo koji su imali nešto ružno da kažu o meni. Stekao sam puno drugara Taru, Stefana Karića, Ivanu Šopić, Ana i David, Mateja... Ja sam fan ljubavi Tare i Mateje. Mislim da je Mateja još mlad, to je problem, čeka ga popularnost i širina života, koja je bliska njegovim godinama, uplašen je reakcije. Kad je Tara otišla na operaciju, u njemu sam video nenormalnu količinu nedostajanja, baš je pokazao da je iskren. Oni se svađaju zbog gluposti, oko stvari koje se nisu desile, ali možda se nekad dese. Svi unutra smo uplašeni od rekacija koje nas čekaju napolju. Kad su veze u pitanju, to se pokazalo kroz pitanja, kroz čestitke surove. Mi merimo svako slovo", pričao je on.

"Mene su oni uvlačili kao svedoka, ja sam ušao da kažem istinu, istina je bila na Anabelinoj strani, Gagi je mogao samo da me vređa i da demantuje. Pričao sam puno sa Anabelom, to ima poentu, ona je konačno ispričala svoju stranu, ono što je godinama nosila kao teret, problem je što je sve to tajila i čuvala na duši. Osakaćena je ušla u novi odnos i u brak sa Andrejem, nije rešila stvari iz prošlosti. Onog dana kad bude napustila Zadrugu, ona je sa Gagijem završila svaku priču", nastavio je Mirko.

"Onda demantuje samu sebe, jer stalno priča da treba da budu u komunikaciji zbog dece. Ona je meni jedna lepa žena, pamtim je sa bazena kad je vodila decu, ja sam vodila decu isto, ona je lepa ležala, bez modrica. Gagi je bio sa društvom, ali ju je odvozio, dovozio, ništa nije mirisalo na tu oluju", ubacila se u razgovor Miroslava, majka Tare Simov, koja je takođe bila kod voditeljke programa u studiju.

"Ona se umorila da se pretvara da je sve u redu", dodao je tada Gavrić.

