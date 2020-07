HAOS U ZADRUZI! Marka Miljkovića optužili da je SVAŠTA radio u Mininom stanu, a on zaurlao na Jelenu Pešić! LUDNICA

Mina Vrbaški navodno je pokušala da smesti priču Marku Miljkoviću da se navodno predozirao u njenom stanu.

"Neka Milica kaže da li sam ja Miljkovića spomenula", navela je Mina, a u njenu odbranu je stao Bora.

"Ona nije spomenula Miljkovića, neko drugi je u pitanju", rekao je Bora.

"Neću da dozvolim da se nešto smesti Mini", vikao je Mensur.

"Marko nije bio kod mene, ne zna ni gde živim", pravdala se Mina.

"Milica je rekla "Nemoj ja da pričam ko se kad predozirao", a onda su rekli da će joj postaviti pitanje ko se predozirao ",rekao je Bora.

"Jelena Pešić koja je pokrenula sve se pravi blesava sad, čeka kraj da poentira", urlao je Miljković.

"Jelena Pešić je upitala da li je istina da je Miljković neku devojku maltretirao... Bora je ubacio Minu u priču", dodao je Ajdarpašić.

"Bora je kažnjen za sve što je radio te večeri, Mensur je kažnjen zbog vređanja Miće", rekao je voditelj.

"Mina nema šta o meni da priča, ona ne zna ništa o meni", rekao je Miljković.

"Bila je priča nebitno šta, on zna te dve devojke, jedna od njih je moja drugarica, bilo je svašta po toaletu, Miljković to zna, neću da kažem, neka ostavlja prostora. Krivo mi je bilo kad su svi krenuli da se svađaju, Milica je njega komentarisala, on je nju vređao, Bora je skočio", rekla je Mina.

