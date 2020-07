PRIHVATIĆU SVE ŠTO BUDE ZAHTEVALA OKO RAZVODA! Janjuš ne sme ženi na oči da izađe: Za nju sam postojao samo JA! (VIDEO)

Marko Janjušević Janjuš je otkrio da će prihvatiti sve stvari oko razvoda koje Ena bude zahtevala od njega.

"Ana ima pozitivnu energiju, najbolje je funkcionisala sa mnom" naveo je Janjuš.

"Mi nikada nismo imale svađu ni prošle godine kad sam bila na Aleksandrinoj strani. Nije Janjuš mene poredio sa Anom, rekao je kada se komentarišu tuđi odnosi da budem kao Ana, zato što se ja u sve mešam i komentarišem" rekla je Maja.

"Žao mi je što se nisam pozdravio sa Anom, nije baš da mi je žao, ali je glupo, krivo mi je, ali eto, neću. Ona meni nikad ništa loše nije rekla i kad sam se svađao sa Davidom. Mi se poštujemo, ona nikad nije ništa loše uradila, Ana je nešto neverovatno" naveo je Janjuš.

"Pričala sam sa Majom, ja znam da Ana ne radi ništa namerno, za to kuče. Rekla sam Maji da mora da ima kriterijume, ako oprosti neke stvari svom muškarcu, nema pravo da mu zamera. Ana ne želi da je bocka namerno, ima normalnu komunikaciju sa Majom" rekla je Tara Simov.

"Ana uzme napolju za nedelju dana koliko ovde pojedinci za tri godine" dobacio je Janjuš.

"Da li u tebi vlada strah jer ne možeš ženu u oči da pogleda" pitao je voditelj.

"Da. Ne znam šta ću uopšte. Ne smišljam ništa, reći ću sve kako jeste, pa makar bilo kako ne treba, tako će biti. Nemam ja s*ks sa Majom non-stop, objasniću ženi šta i kako, reći ću kako jeste. Očekujem, sad je kraj, ne mogu da pričam, iznerviraću se, pašću u razmišljanje, kad se opustim to je samo da bih skrenuo misli, nije kao da sam srećan. Koliko god da je ona mene volela, najviše na svetu, nema oprosta, nema od toga ništa, znam kakva je ona, nije iz tog sveta, sve ju je pogodilo. Pogodio ju je prvo ulazak. Prihvatiću sve što bude zahtevala oko razvoda, neću da se bunim, nemam razlog. Ne znam kako ću kad vidim osobu koju najviše na svetu volim, nemam predstavu. Za nju ne postoji drugi muškarac, za nju sam postojao samo ja. Kad bi znao da me ona i Kruna čekaju sad, ja ne bih mogao da izađem, nije to tako lako" ispričao je bivši košarkaš.

