BITNO MI JE DA JE LUNA NA BEZBEDNOM, MENI NE MOŽETE NIŠTA! Miljković ukanalio Pešićevu, ona se sve vreme PRAVDALA! VIDEO

Marko Miljković je izjavio da mu je najbitnije da je Luna Đogani na bezbednom, a onda je ukanalio Jelenu Pešić.

"Prišla sam Marku da mu objasnim, jer je rekao da sam htela da ga ukanalim, ali ja nisam htela nijedne sekunde da ga ukanalim. Mogla sam da izmišljam, da se bavim lažima, da radim šta hoću, ali to nije moj stil života, zato imam poštovanje od Marka. Nas dvoje smo se družili, ja njega poštujem. Da nije pokrenuta ta tema oko te devojke, ja je ne bih pokrenula, ali onda sam rekla Milici da kaže sve sad kad je tako dobar prijatelj. Ona priča sve u bradu. Znam da priča to i Đedoviću u kupatilu. Samo sam htela da dam Marku do znanja od koga to kreće. Ne želim da on misli da sam njega htela da ukanalim. Verujem da nije ljut na mene i da ne misli to o meni. Ko god se svađao, ja ne prestajem da komuniciram, mene Mensurova i Miljkovićeva svađa ne interesuje. Neću da stajem ni na čiju stranu. I Luna je pričala šta sam sve mogla" pričala je Jelena.

"Mogli su i drugi pa ništa nisu uradili, svi koji su probali, svi su se us*ali, nemoj da me potcenjuješ, ja te molim" naveo je Marko.

"Ja želim da verujem da mene Marko nije dobro razumeo. To nije bila moja odluka i ne bi bili moji koraci, nisam htela da se bavim lošim stvarima, to smo pričale i Luna i ja. Ti si skočio i rekao mi nešto kao da sam rekla ne znam ni ja šta. Ako je razumeo kako treba, onda je ovo napad na mene u zadnjih 5 dana, a do sad je bio tu za mene" rekla je Pešićeva.

"Ti si potegla temu koja je demantovana još odavno, ja ne kuvam ništa, vi se igrate sa mnom. Više puta sam dizao ručnu, zaštitio sam te, rekao sam da nisi ništa kriva iako sam mogao da te pustim u vatru. Bitno mi je da je Luna na bezbednom, a meni ne možete ništa. Ona hoće mene da spinuje da se zavadim sa Milicom, ali neću jer je poštujem zbog bivše devojke" rekao je Miljković.

"Iscelitelju, prvo isceli svoju devojku. Vrlo dobro se zna za koga se pričaju dve sezone priče da se drogira... Te tvoje priče ti još samo kod Lune prolaze, ali neće ni kod nje još dugo" dobacio mu je Đedović.

"Zbog dečka skačeš sa mosta, očajnice, pokojniče" vikao je Marko.

"Ceo grad te zove Kribi, i onda se pravimo ludi, ne znamo ko se predozirao, svima je sve jasno kao dan, zato i gubiš podršku. Ti p*šiš k*rac za drogu, to ceo grad priča, pa te malo biju po veceima" urlao je Đedović.

"Videćemo koji je to grad, pa ćeš da skačeš lastu sa mosta" dobacio je Miljković.

