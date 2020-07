RIJALITI MAJKA I ĆERKA REŠILE DA RAŠČISTE RAČUNE! A onda je isplivalo šok-pismo: Slađa se JEDVA IZVUKLA!

Majka Slađa Petrović i ćerka Izabela Alijoski rešile su da u vili "Parova" raščiste sve račune, te isteraju sve na čistinu i saznaju šta zapravo misle jedna o drugoj.

Slađana je tako u jednom trenutku tvrdila da između nje i Pavaa ne postoji ništa, osim prijateljstva, dok je Bels smatrala da tu postoje neke varnice. Tada, isplivalo je Pavaovo pismo upućeno rijaliti majci, koje aludira na - totalnu suprotnost.

"I dok slepo piljim u nebo, u prazninu prepunu tajni, tvoj lik me proganja, ali taj progon mi paše. To ludilo pogleda koje traje od samog ulaska i uprkos pritisku i zlim jezicima, ostalo je savršeno, barem meni. Tvoj svaki pokret ostao je duboko urezan u moje sećanje, kao cvrkut ptica u ranu zoru koji budi dan. Taj šapat kojim paramo tišinu u vrevi ludila u kojem se nalazimo je nadasve izuzetan. Pred tobom sam malen ali i jak i moćan, jer si i ti jaka i moćna. Tvoja uloga je jasna. Iako je put trnovit, cilj je vidljiv, dostižan. Volim tvoju nadmoć, samouverenost i tvoju perfekciju. Ti si predivna žena. Predivna osoba. Neko ko je moj život u 'Parovima' obeležio prijateljstvom, a to je ovde najveće bogatstvo. Beskrajno sam ti zahvalan na tome, a moja ruka ti je uvek na raspolaganju. Zauvek tvoj Pavao", pisalo je u pismu.

"Pismo je samo dokaz da Slađana i ja smo prijatelji i da moramo da se rame uz rame borimo sa ovim dušmanima", izjavio je Pavao akonto svega što je isplivalo na videlo.

"Šta znači volim tvoju nadmoć, samouverenost i tvoju perfekciju?" pitala je voditeljka.

"Ja nju vidim kao perfektnu ženu. Samo ja znam suštinu ovih reči i ovog pisma", odgovorio je on, dok je Slađana sve vreme samo zadovoljno treptala i pućila usne.

