IVANA ŠOPIĆ OTVORILA DUŠU KAO NIKAD PRE! Tari je sve ispričala: On meni da to radi i posle SVEGA?! To me DEMOLIRA!

Ivana Šopić i Tara Simov ispred Bele kuće "Zadruge" prepričavale su jedna drugoj svoje ljubavne probleme. Tom prilikom, Šopićeva je otvorila dušu kao nikad pre, najverovatnije zbog sinoćne svađe sa Stefanom Karićem.

Po svemu sudeći, neke nesuglasice nisu uspeli da prevaziđu.

"Njegove sve bivše devojke su bile mirne, kulturne, sve tako 'mica'... Potpune suprotnosti od mene. Ja sam pre Mateje bila sa dečkom od 35 godina, ja urlam kad pričam sa njim (Matejom). Je*ao mi je kevu. Očekujem muškarca pored sebe. Umru mi moždane ćelije kako progovori", pričala je Tara.

"Ali ako si me prihvatio takvu... Hajde da ja stvarno... Koga da gledam pored njega, imam sve. On meni kaže da sam bila sa ovakvima, radila ovo, radila ono...Pa, u šta se onda on zaljubio? Nemam snage da budem najgora više", počela je bila Ivana.

"Trip od nepoznatog, kažem ti. Kao i Mateji sa mnom, ja sam mu ispričala sve najgore stvari o sebi, ali on je klinac, treba on to da prihvati... Veza koja prođe pritisak ovde, najjača je na svetu", rekla joj je rijaliti cimerka.

"Ali posle svega, on tripuje da ja nekog gledam. Mene to demolira... Onda mi kaže da ga pravim bolesnikom, ja njemu da on mene pravi ku*vom", iskreno se izjadala Ivana.

