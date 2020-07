REKAO SI DA ĆEŠ DA SE VRATIŠ ŽENI! Maja u suzama, misli da se Janjuš POKAJAO zbog svega, a on joj odbrusio: Da je sreća!

Marko Janjušević Janjuš se svađap sa Majom Marinković, a kada je ona rekla kako joj je rekao da će se vratiti ženi, Janjuš je potpuno izgoreo od besa.

foto: Printscreen Zadruga

"Ti si pričao da ćeš da se vratiš ženi. Kako si surov, nikad ne znaš da spustiš loptu" govorila je Maja.

-"Da li možeš da me pustiš do kraja? Šta napravih od sebe. Ja te nisam terao to da radiš, ti si potencirala sve! Ne zanima me više nijedna priča. Znaš ti odlično šta ti meni radiš kada niko ne vidi i ne čuje. Dva meseca svaki dan! Šta mi pravi ova osoba. Treba da te bude sramota. Na svu muku šta radiš i kako me blamiraš. Samo me ne diraj! Ja moram tako, jer ne mogu drugačije" rekao je Janjuš.

"Ne, nego me ne voliš. Ne voliš me "rekla je Maja.

"Namerno sve radiš. Tako uvek plačeš. Sve opet isto radiš. Mene ništa nisi poslušala. Šta ti meni sve pričaš" pričao je Janjuš.

"A šta ti meni pričaš? Jesi rekao da ćeš da se vratiš ženi?" govorila je Maja.

"Vidi, ja ću da pokušam na sve načine da se ispeglam. Kad pogledam šta ti radiš, kako me blamiraš, svaki dan me ponižavaš... Da je sreće da pokušam. Da je sreće, ali nije sreće" dodao je Janjuš.

foto: Printscreen Zadruga

Kurir.rs / M.M.

Kurir