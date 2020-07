MARKA SAMO PO ŠERPI ZNAM! A Gagi za Anabelu posle Zadruge više neće ni da POSTOJI?! Gavrić ovim rečima napravio LOM!

Mirko Gavrić kao gost jedne emisije progovorio je o cimerima iz Bele kuće "Zadruge" te otkrio šta misli da će posle rijalitija biti sa Anabelom i Gagijem, pa onda i Lunom i Markom pošto se aktuelna sezona završi.

"Znam da za Anabelu Gagi neće postojati kad se zavriši 'Zadruga'. Marka ne poznajem dobro, znam ga po toj šerpi, upoznao sam ga kao Luninog dečka. On je bio povučen u nekom svom filmu. Ja sam kapirao da mu treba vremena da se vrati sebi, da se dovede u red, ali ovo što sam video u ovoj sezoni negativno me iznenadilo i zgranulo", rekao je on kod Dušice u studiju pred "Izbacivanje", pa nastavio: "Čovek koji bi trebalo da se ostvario na nekom polju, da kao Lunin muškarac ima obzira da je to Lunina majka. Naučen sam da poštovanje prema svom partneru pokazujem i tako kako se odnosim prema njemu bitnim ljudima. Mnogo sam bio zgranut onim čim sam video. Čovek od 37 godina ne može da nađe adekvatan način da priča, ako ti mene ne vređaš, ja ti neću vratiti uvredom. Takav sam i u životu. On je prema Anabeli pokazao toliku količinu nepoštovanja. Ne meša se Anabela bez veze u Luninu vezu. Luna je pričala i šta je trebalo i šta nije trebalo, roditelj stvara sliku o partneru svog deteta od toga što čuje. Ako je ona iznosila stvari koje nije trebalo, ovo je danak i potpuno je normalno da Anabela ima takav stav. Ako se setimo one svađe kad je Marko razlupao kameru i stavljao joj ruke na usta, ja bih je samo zagrlio, smirio je", izjavio je Gavrić.

