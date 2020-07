OVE 2 UČESNICE IZAŠLE SU IZ RIJALITIJA PRED SAMO FINALE: Jedna je odmah počela da lije GORKE SUZE! (VIDEO)

Dve učesnice napustile su rijaliti pred samo finale, a jedna od njih završila je u suzama.

Zorica Marković i Mina Vrbaški nisu više deo takmičenja, što pevačici nije teško palo.

"Mene su šokirali Maja i Janjuš. U prvoj sezoni smo imali sličnu situaciju, ali ovde on ima dete. Ja sam gledala od kuće, bila mu je Kruna u poseti, plakala sam dok sam gledala, ovo im nije trebalo u životu. On to nije trebalo da dozvoli, bruku i sramotu, pa ni Maja. Ovo ulaženje u veze, oni pobegli, ovi otišli, to je mene umirilo. Šta ja da skačem, kao da im je malo njihove muke. Seme krvavo... Imam ja dosta noviteta. Toliko ljudi to gleda, svaki pogled, gest, ušli su nam u to kako gledamo, ne može da se laže ništa, stvarno je bezveze. Oni su to svesno uradili, niko ih nije naterao. Jako mi je žao. Sa Mensurom sam ušla, mislila sam da ću sa njim biti najbolji prijatelj. Zašto se odjednom, za deset dana pretvorio u čudovište. Ali sad su se primirili, sad ispadoše najmirniji, ne svađaju se pred kraj rijalitija", navela je Markovićka.

Mina je imala vremena da se pozdravi sa zadrugarima, kao i sa svojim dečkom Mensurom Ajdarpašićem.

"Čekam te! Volim te!", rekla je Mina Mensuru u suzama.

