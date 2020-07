LUNA PRED FINALE MOŽE DA ODAHNE! Marko pred svima otkrio planove sa Đoganijevom, a onda zaratio sa Pešićkom

Marko Miljković je priznao da je Luna Đogani njegova ljubav do kraja života.

- Videli smo tvoje suze posle rastanka sa Lunom, da li misliš da neko posle svega može da ospori tvoje emocije i veruješ li da je to ljubav za ceo život? - glasilo je pitanje.

- Verujem da je to ljubav za ceo život. Ko god je osporavao tako nešto, treba da ga bude sramota. Ako ljudi to nisu videli za godinu i nešto dana, onda dobro. Možda i ne bih pustio suzu da se nismo onako rastali - rekao je Marko, a onda je dobio pitanje da kaže svoje iskreno mišljenje o Jeleni Pešić, Mensuru, Mini i Milici Kemez.

- Ne bavim se toliko duboko, ali dan pre nego što se to desilo, ja sam pecnuo Jelenu da vidim šta bi se desilo. Rekao sam da nije dobra kako se predstavlja i mislim da je zbog toga ona ustala i rekla tu glupost. Kad se ta tema potegla, Mensur je skočio kao malo dete - pričao je Marko.

- Ja sam postavio najobičnije pitanje na igri istine, ta tema ne ide od mene. Sve da ja nisam postavio to pitanje, onda bi se ta tema sigurno pokrenula, tako da nemojte da Mensura krivite. Da li je on sam sebi skočio u stomak ili mu je neko drugi, Mensura ne zanima. Niti ja kujem planove protiv bilo koga, niti me to interesuje. Nije tačno da me je Mina izmanipulisala, ona se nikada nije mešala gde joj nije mesto, dok nije bio napad na mene - rekao je Mensur.

- Kada smo Marko i ja pričali, pokušala sam da mu objasnim, da to nije tema koju sam ja prvi put iznela, već je to... - govorila je Jelena.

- Ja čisto da vam kažem, ja to znam da si ti znala dok smo se družili, a ti mi to nisi rekla, nego iznosiš ovde za stolom. Zorica je meni rekla da zna neka detalje, krivo mi je što je izašla sinoć - prekinuo je Marko, Jelenu.

- To nije nešto novo... Kako Zorica može da zna? To je meni Milica rekla - rekla je Jelena.

