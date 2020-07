ANABELA TOTALNO VAN SEBE: Makazama pocepala Luninu i Markovu posteljinu! Ćerku nazvala JADNICOM, pa iz BESA poručila OVO

Anabela Atijas je otkrila šta misli o Marku Miljkoviću. Šminkajući se i spremajući se za emisiju, Anabela nije mogla da se obuzda, pa je pocepala Luninu i Markovu posteljinu, a nju nazvala jadnicom.

"Kaže: "Što se meni nisi izvinila?" Za šta da ti se izvinim? Za to što si me vređao, što si mi pominjao maloletnu ćerku? Smeta njemu što sam se ja izvinila dečku koji je davio Lunu pre dve godine? On je podoban, ja nepodobna?! Želim da odem kući što pre. Da mene jedan propalitet od 36 godina proziva. Kaže došao u kanalizaciju, pa tu i pripadaš. A, ti (Luna), gledaj i uživaj šta mi radi. Sve same žrtve Anabele Bukve. On zna sve, pravi se da je Veliki šef. Ko si ti bre, obični smrtniče!? Boli me uvo da se takmičim sa nadobudnima" govorila je Anabela.

foto: Printscreen

2On ustaje na moje pitanje da kaže šta ima. Šuga ljudska. Neću više ništa da zaboravljam i da opraštam. Gnjide ljudske, volite se, da vidim do kad. "Zašto ne prihvatiš da on mene voli", jadnice, (Luna), kao da bi te on samo voleo?! Podržavaš g*vno, koje ti tako ponižava majku?!" rekla je Anabela.

Anabela je u žaru besa iscepala Luninu posteljinu, pa je istu bacila u đubre.

"Evo luda sam majka. Luda i nepodobna" rekla je Anabela.

