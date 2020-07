MAMA OTIŠLA S DRUGIM, PIJANI TATA NAS VODIO U VRTIĆ: Kemezova otvorila stare rane, a Bora otkrio šta će posle RIJALITIJA

Bora Santana otkrio je da ga je blam svog učešća u rijalitiju, a potom je Milica Kemez iznela svoju životu priću.

"Mene blam od svega da izađem! Majke mi moje, nikad me nije bio blam", rekao je Bora i dodao da će kada se otvore granice otići kod oca u Nemačku.

Milica Kemez otvorila je dušu Marku Đedoviću o detinjstvu koje nije bilo lako. Naime, nju i sestru Mirelu roditelji su ostavili kao jako male i one su završile kod hraniteljke koja ih je maltretirala.

"Ja sam imala tri godine, a Mirela pet godina. I mi smo imale masnice po rukama. Tek kad je Mirela krenula u Vršac u internat, tek onda, Mirela sećam se da se ofarbala u tamno. Ova nam nije dala da brijemo pazuhe, da lakiramo nokte. Mirela je sa onim žaračem preko usne udarila. Nikad neću zaboraviti, ona furuna, ugao tučeni i ona mi kaže da joj pomognem da pomeri i ja nisam mogla i ona mi spusti na ruku. I kaže mi:'Šta plačeš, pi*ka ti materina', rekla je Kemezova, pa dodala:

"Samo znam da je mama otišla sa drugim, napravila još dve ćerke, a tata nas je valjda pijan vodio u vrtić. Ne znam, ne sećam se svega i ne znam."

Milica je otkrila da ih majka nikada nije posetila, a otac je jednom prilikom svratio, ali njihova hraniteljka mu nije dozvolila da vidi svoje ćerke.

"Kako ide kraj, borim se sam sa sobom. Što kaže Mensur, ja problema u životu nemam. A najviše me tište te svađe, što sam izvređao Milicu, pa kad vratim, svađe sa Mensurom, Jelenom, Janjušem. Kad sam izašao iz "Zadruge 2" to su mi i moji zamerili. Eto, to sebi najviše zameram. Ja sam pokazao još jednu sliku o sebi katastrofalnu. Umesto da sviram harmoniku, da ispratim svakoga uz pesmu, ali eto", rekao je Bora kasnije kada je bio gost na radiju u rijalitiju.

