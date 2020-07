DOČEKALA ME MOJA PORODICA: Edis Fetić se posle rijalitija vratio u Novi Pazar, a evo kako stoje stvari sa ZILHOM I DECOM

Edis Edo Fetić napustio je rijaliti "Zadruga", neposredno uoči superfinala koje će biti održano sutra uveče.

Edo se uputio u svoj rodni Novi Pazar, pa priznao kako stoje stvari u njegovom privatnom životu.

"Dočekala me porodica moja, naravno, i prijatelji. Dobro sam, super, malo pokušavam da se prilagodim, malo mi je sve čudno sad napolju, ipak sam sedam i po meseci bio tamo unutra", priznaje raspoloženi Edo, kog su pitali i da li je video svoje troje dece, koje je dobio u braku sa Zilhom Karišik, od koje se razvodi.

"Nisam još, ne smem da zovem, pravo da ti kažem, a ne znam ni koga da zovem (smeh). Oni petkom uveče dolaze kući, pa budu tu ceo vikend, nadam se da će večerasdoći kod mene, da budemo zajedno."

Decu još uvek nije video, a ni sa Zilhom nikakav kontakt nema.

"Nismo se čuli nikako, iskreno. Pustiću dan, dva da se ovo slegne. Mislim da ni ona ne želi da me čuje i razumem je, ima pravo. Nit' smo se čuli ni ništa... Mislio sam da idem na odmor negde posle finala, na dan-dva, ali prvo hoću da budem sa decom, pa polako, nigde ne žurimo", kaže Edo, a na pitanje da li je Dragana Mitar posle svega "na čekanju" i da li je s njom raščistio sve što je imao, kaže:

"Niko kod mene nije "na čekanju", to pregrubo zvuči. Sinoć smo se videli u studiju, odvezla me je do stana da me preuzmu drugovi. Pozdravili smo se, ja sam otišao dole, čućemo se pa ćemo videti šta i kako, tek treba da pričamo."

