Gagi Đogani je rekao da je ljut na Slobu Radanovića, a preko ovih stvari nikakako ne može da mu pređe.

"Nisam se pozdravio sa njim, jer nisam znao kako će da reaguje, pošto me nije zvao na promociju, to je to" objasnio je Filip.

foto: Printscreen

"Nisam hteo da mu se javim, jer mi se nije svidelo njegovo komentarisanje moje Lune u emisijama i to" rekao je Gagi.

Kurir.rs / M.M.

Kurir