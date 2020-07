MAJA I JANJUŠ NA KRV I NOŽ! NASRNULI JEDNO NA DRUGO: Pljuštale uvrede, pretnje i psovke, ljubavnici van kontrole! VIDEO

Maja Marinković je uzela pivo i otišla do Janjuša, oduševljena što je puštena njena pesma. Odmah nakon toga, došlo je do žestoke svađe.

Janjuš počeo da se veseli uz pesmu, za koju je Marinkovićeva mislila da je posvećena njegovoj ženi. Maja je prosula Janjušu pivo i počela da histeriše.

"Klošaru jeda. Ti si smrad. Sad ćeš da ideš da spavaš. Nećeš me ni na Instagramu videti", govoroila je Maja.

"Samo živu glavu da izvučem sa ovim ludacima. Kunem se, treba duplu krunu da dobijem", pričao je Janjuš, a Maja je pobesnela.

Maja je počela da gađa Janjuša paklicom i čašama, a on joj je uzvratio istom merom.

"J*bem ti majku smrdljivu", vređao je bivši košarkaš svoju ljubavnicu.

"I ja tebi", uzvratila je ona i počela da ga vuče za majicu, a zadrugari su morali da ih razdvoje.

Kasnije su svađu nastavili u hotelu, gde je Janjuš pretio Maji.

"Videćeš ko si i šta si kad ja progovorim. Kad ja budem davao šta treba da dam, zapamtićeš me. Propišaćeš majčino mleko zbog toga što si me upropastila. Kad budem izneo šta znam o tebi. Narkomanka koja šmrče", govorio je on.

