MAJKA OD 40 GODINA TO NIJE SMELA DA DOZVOLI: Ermina se obrušila na Anabelu, a Marko je OVO radio posle Luninog IZLASKA!

Ermina Pašović odlučila je da krene kao i njena ljuta rivalka Anabela Atijas da ide od zadrugara do zadrugara i prepričava svoju verziju priče sukoba sa majkom Lune Đogani.

Anabela je pocepala Luninu posteljinu zbog sukoba sa Markom Miljkovićem, što je iznerviralo Erminu i okrenula se protiv nje.

"Ja sam mogla mnogima da se osvetim, ali gledam da nikog ne oštetim, izdam neku glupost... Ovako sam ih mogla razj*bati, dajem ti jedan primer, ali znaš koliko primera ima. Ja sam to uradila zato što sam htela, jer su to prazne pretnje, ja nisam rekla da imam takvo mišljenje, ja sam rekla da mi je krivo što je pocepala posteljinu, to je bio početak, to me je razočaralo, ona je tu skočila i počela da vrišti kako je mrzim. Ja sam nju ovde tešila, kuvala joj, pripremala... I ti meni govoriš da je mrzim i podmuklo mi ćuti. E tim potezom, to je uradila da bi isprovocirala Marka", pričala je Ermina, pa je nastavila:

"Ona je meni toliko pala u očima, došao Marko, a tu postoji predpriča, Luna je spakovala sve stvari, Anabela je spavala i Đedović. Ja zovem Marka da odnese posteljinu i on je ostavio zbog mirisa, da mu lakše bude bilo i mi to izvadimo i ostavimo tu. I ja vidim šta on radi, on glumi majmuna, ali uopšte to nije. Da bi ona sinoć, možda bih našla opravdanje da je bilo u besu, ali odspavaš, odgledaš seriju i onda ustaneš i pocepaš posteljinu. Marko je došao da donese vodu i rekao da nema Lunine posteljine, odmah je raspoloženje palo. Iz čista mira, bacila u smeće! I to zato što je bilo ono poslepodne. I meni je Marko rekao da se ne petljam, da stavim tačku. I ja sam se sk*njala, Gagi isto, i došao Marko i počeo mene da smiruje, umesto mi njega. I on je mene tu navukao nekom pričom. Ja sam sinoć ustala, ja sam dobra sa njom, i sa njim, i sa Gagijem, znala je da će ga zaboleti... Majka od 40 godina to sebi nije smela da dozvoli, dan pred kraj i ona je skočila da je mrzim. To je bio udarac na njega, da ga isprovocira. Njemu osporava suze za Dan zaljubljenih, Luna kad je izašla, suze je ronio, ja sam mu uštekala papir, jer znam da neće da se vidi i ona njemu kaže da je sve bilo lažno, e ako ona to radi, onda i ja njoj osporavam njene nervne slomove."

