MINA VRBAŠKI OPLELA PO MENSUROVOJ PORODICI! A onda otkrila da li će njena majka tužiti Ajdarpašića!

Mina Vrbaški stigla je Šimanovce kako bi podržala i dočekala svog dečka Mensura Ajdarpašića. Ona je pred samo superfinale otkrila gde će prvo otići sa njim, da li će ga odvesti kod majke Ivane, ali i da li je spremna da se upozna sa njegovom porodicom, koja je po njoj osula drvlje i kamenje.

"Sve je ovo preteško, ali evo očekujemo sada ovaj kraj da vidimo šta se dešava. Očekujem sve najbolje. Imam svaki klip u kojem me Mensur doziva, sve pratim. Jedva čekam da se susretnemo, da odemo zajedno odavde, da se malo osamimo. Da malo razgovaramo. Previše sam uzbuđena i jedva čekam da dođe taj momenat" rekla je Mina i dodala:

foto: Printscreen

"Što se tiče moje majke, ona stoji uz mene, podržala me je. To da će ga moja majka tužila su apsolutne laži. Moja majka ga je mnogo zavolela i tek sada vidi koliko sam ja vezana za njega i koliko je taj odnos nešto neverovatno. Moja mama je uz nas. Rekla je da jedva čeka da on izađe, da mu kaže nekoliko reči. Ne idemo kod moje mame, idemo na jedno tajno mesto, niko neće znati gde smo" kaže Vrbaški i dodaje:

"Nemam komunikaciju sa njegovom porodicom uopšte, niti ću. Ako priđu, pozdravićemo se, ako ne bude on to želeo, ja ću samo da se pomerim sa strane. Neću da pljujem po nečijoj porodici. Oni bi trebalo da malo spuste loptu "rekla je bivša zadrugarka.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs / Pink.rs / M.M.

Kurir