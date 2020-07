ŠOKANTNA IZJAVA LEPOG MIĆE! Osuo BRUTALNU paljbu na PRELJUBNIKE, a onda nazvao ŽENU i poručio joj jedno!

Lepi Mića izbačen je kao 14. superfinalista i to je malo slabiji plasman nego što je u prošloj sezoni, gde je završio na sedmom mestu.

Rijaliti igrač, kako kažu majstor rijaliti igre, odmah je opleo po preljubnicima i folirantima.

"Snežana, ljubim te, poželio sam te gde god da si na sveti. Saro, ljubim te", prvo se obratio supruzi i ćerki, a onda je opleo po preljubnicima.

"Ja sam rekao Janjušu da ću otići na vrata njegovoj ženi, da popričamo. A on gleda samo sebe i sada to radi. Nije još kasno ako je iskreno, međutim on je spreman da je spreman da se pokaje. Ovo je poslednji put da Mića čuva tuđe brakove, j*bite se se s kim hoćete i zaboli me za preljubnike i folirante", rekao je Lepi Mića, a onda je nazvao ženu na telefon i posla joj poljupce.

"Vlim te najviše na svetu. Ajd ljubim te", rekao je ženi.

foto: Printscreen

kurir.rs

Kurir