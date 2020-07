SKANDAL UŽIVO USRED FINALA! Maja iz petnih ŽILA urlala na JANJUŠA, košarkaš pretio da će polomiti MIKROFON!

U studiju u finalu Zadruge nastao je haos kada je kao jedanaestoplasirani izašao Marko Janjušević Janjuš. Naime, njegovu ljubavnicu Maju pogodilo je što nije direktno odgovorio na pitanje da li je voli i odmah ga napala kad su se se sreli oči u oči.

"Sada pričam sa Janjušem o celoj situaciji, kako je moj tata reagovao, kada sam sada slušala njegovo izlaganja ne mogu da verujem da ne može da kaže da me voli, kao što me sada priča, nikada nisi čvrsto stao iza toga, onda ispada da ja njega jurim, on mene maršira, kaže da će reći sutra da li me voli. Ako me voli voleće me sada i istog trenutka, a ne sutra da me voli - pričala je Maja.

"Rekao sam to 25 puta. jA znam da ne postoje nikakve šanse za pomirenje, odlično znam ja, niti želim. Sad mi Maja kaže da joj je Taki rekao da sam je ponižavao. Šta treba da pričam da je volim. Ako iko zna ja znam ne postoje nikakve šanse, ne treba meni neko kaže. Ajd napadajte me. Nijednu situaciju nisam ja započeo, sad bih polomio mikrofon. Rekao sam da sam je zavolio, ali nije prestalo ni sa druge strane. Njen tata me je nagrdio. Ja to mogu iz topa, ali šta će biti sutra. Na kraju ću da ostanem sam. Nije mi stalo sad da se vratim ženi. Kada budem video ženu, onda ću reći, sad volim više Maju", rekao je Janjuš.

"Ja sam njega branila, i rekla sam da sam ga štipala i svašta radila, a drugi su govorili da je on mene ponižđavao, to naravno nije istina. Ja govorim svoje mišljenje, da ga ne volim ne bih sebi dopustila ove stvari. Jako sam ljubomorna zato što ga volim, nije trebalo da dovodi do tih situacija sa devojkama sa kojima je povezivan", istakla je Marinkovićeva.

"Meni se desilo da sam nekog zavoleo, a da nekog nisam prestao da volim. Njen tata je mene nacrnio i nagrdio " naveo je košarkaš.

"Majo, ako on voli više svoju ženu nego tebe, mani se ćorava posla"- rekao je Lepi Mića.

