DRAGANA MITAR ČULA SE SA EDOM: Evo šta se dešava sa ljubavnicima kada su se kamere UGASILE!

Dragana Mitar pojavila se na održanom finalu rijalitija, a Edis Fetić je ipak odlučio da ostane kod kuće.

Mitrova je priznala u kakvom je sada odnosu sa ljubavnikom.

"Čuli smo se preko porukice, dobro je, došao je sebi, sumira utiske sa klincima i to je to. Bili smo u studiju, posle smo otišli da jedemo i on je od tad u Pazaru, dolazi sebi", ispričala je Dragana.

"Ja sam rekla, to je sve isforsirano, mozak, dok sam se navikla na spoljni svet, milion informacija. Neka nas malo, da odmorimo, da ja budem sa mojim klincem, on sa svojim klincima, ima vremena za sve, bitno da smo dobro, zdravi, sve okej", dodala je Mitrova, pa zaključila:

"Ja sam rekla da je naš odnos bio komplikovan, drugačije je to da smo mi možda slobodni, prioriteti su nam neke druge stvari."

Kurir.rs/K.Đ/Pink, Foto: Printscreen

Kurir