NIJEDNOM NAS NIJE OBRUKALA: Brat Jelene Pešić ponosan, otkrio istinu o njenom odnosu s Miljkovićem!

Brat Jelene Pešić Lazar otkrio je da je porodica preponosna na Jelenu.

Lazar je istakao da se njegova sestra nijednom nije obrukala. Jelena Pešić tokom boravka u "Zadruzi" često je govorila i kako poznaje suprugu Marka Janjuševića Janjuša koju je on prevario u Beloj kući s Majom Marinković. U međuvremenu Jelenin i Janjušev odnos je narušen, a evo kako njen brat gleda na celu tu situaciju.

foto: Printscreen

"Mislim da on nije ispao korektan prema njoj u više navrata. Ona je to videla i povukla se, to je bio pravi potez", ističe Lazar Pešić.

Sve je zanimalo i šta Jelenin brat misli o njenom odnosu sa Markom Miljkovićem. Podsetimo, njihovo druženje je izazvalo veliku pažnju, a najviše je smetalo njegovoj devojci Luni Đogani. Takođe i ovaj odnos je narušen.

"Niko iz porodice nije video ništa između njih. Mi je poznajemo i nikada nismo nijednog trenutka u porodici posumnjali", rekao je Jelenin brat.

foto: Printscreen

