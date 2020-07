MAJA JE FUJ, TREBA DA SE LEČI! TUŽIĆU JE ZA SVE ŠTO JE GOVORILA: Koraćeva zbog Janjuša zaratila sa njegovom ljubavnicom!

Ana Korać je sa izabranikom Davidom Dragojevićem bila na finalu Zadruge, a osim što je pokazala malo više u haljini koja je više otkrivala, nego skrivala, Ana je otkrila i da će tužiti Maju Marinković.

Podsećamo Ana Korać je imala nešto sa Janjušem u prvoj zadruzi iako sve to negira, dok je Maja Marinković bila javna ljubavnica ovog košarkaša u trećoj Zadruzi.

foto: ATA images

"Maja nije normalna, treba devojka da ide da se izleči, mislim da je fuj, katastrofa. Maju ću tužiti za sve što je govorila, a ona mene neka tuži pa da vidim kako će da dokaže, svi imaju dokaze, a niko nije dokazao, volela bih da iznese neko konkretno šta ima, a ne ovako šta. Takija nismo videli, ne komentarišemo i to je to", rekla je Ana Korać, a David je otkrio je kako je gledao na njeno učešće.

"Nisam joj zamerio ništa, nemam šta da joj zameram, rijaliti je gotov, sve je fenomenalno. Jeste mi zamerio, da sam se nekad šalila kako nije trebalo i kad nije trebalo, jer tako neki moj smeh je izgledao napolju kao neki flert, ali ja sam takva, ja se smejem uvek, nema potrebe ništa da mi zameri. To za Mensura, te šale, to mi je zamerio, ali to je rijaliti, ja sam već zaboravila na to", rekao je on.

foto: ATA images

Kurir.rs/K.Đ/Pink, Foto: ATA Images

