IVANU SAM HVALIO OD SAMOG POČETKA: Karićev otac iskreno o budućoj snajki, svadbi i BEBI!

Osman Karić podržao je u superfinalnoj noći svog sina Stefana Karića, a pre toga sreo se sa snajkom Ivanom Šopić, pa su čak i sedeli zajedno.

Osman je priznao da je ponosan na sina, ali i otkrio šta mu se kod Ivane nije svidelo i da li bi se složio da njegov sin zaprosi svoju devojku iz rijalitija.

"Mislim da je on pobedio sam sebe, da je on dečko koji... Mislim da je okej bio u rijalitiju. Ja sam Ivanu uvek hvalio, od samog početka, da je inteligentna, pametna, elokventna. Međutim, ima propusta koji mi se ne sviđaju. To što je, ta veza sa Janjušem, pa sa Filipom, dva, tri momka u rijalitiju pre Stefana, pa sam čuo i za neke momke napolju sa kojima je bila. Ali ja se neću mešati u sreću svog sina, tako da, ako njemu odgovara, meni će još bolje biti", iskren je bio Osman.

Na kraju, Osman je otkrio kako bi reagovao da mu sin dođe i kaže da hoće da zaprosi Ivanu.

"Bilo bi mi malo čudno, ipak je to brzo, u rijalitiju su bili, čak su i bebu hteli da prave, tu sam se najviše iznervirao, ipak treba vreme da prođe, pa ako tad dođe i kaže da je zaprosi, ja bih se složio. Svaka snajka odgovara, ako mom sinu odgovara, odgovara i meni", zaključio je Osman.

