MINA I MENSUR ODMAH ZAPOČELI ZAJEDNIČKI ŽIVOT: Ovako je protekao razgovor sa porodicom! Evo šta kaže Ivana Vrbaški!

Mensur Ajdarpašić osvojio je treće mesto u "Zadruzi", a odmah po izlasku iz imaginarijuma bacio se u zagrljaj svojoj devojci Mini Vrbaški.

Mina je sada otkrila kako stoje stvari između njih.

"Nismo kod mene, negde smo malo sklonjeni od svih. Hoćemo malo da se osamimo, da ne idemo među ljude. Mnogo se volimo, tek smo shvatili kad smo se razdvojili koliko nam je teško da budemo razdvojeni", rekla je Mina, a Mensur nastavio:

"Mene su i brat i njegov drug čekali tamo, Mina mi je isto tamo bila... Teško mi je pao taj njen odlazak, iskreno. Oni, moja braća, su daleko odavde, nisu blizu, a neophodno je da budemo blizu Šimanovaca i Dedinja zbog emisija, pa sam otišao sa Minom, tako nam je lakše, a i taman malo da budemo zajedno, da se osamimo. Iznajmili smo apartman."

"Porazgovarali smo ja i Minina majka, sve je okej. Ništa mi ne zamera, te neke stvari koje su se izdešavale smo rešili da zaboravimo", kaže Mensur. S druge strane, Mina je takođe u korektnim odnosima sa Mensurovom braćom, koji je nisu podržavali.

"Objasnio sam Ardijanu kako stoje stvari, složio sam se sa njim i to je to. Nisam imao priliku toliko da razgovaram sa njima o Mini, ali u svakom slučaju za sada je okej. Zajedno smo, njima je to sada verovatno jasno", rekao je Mensur koji u rodni Bar, bar za sada, Minu neće voditi, zbog situacije oko koronavirusa.

"Nismo planirali ništa, kada je to u pitanju. Planirali smo da idemo u Bar, ali ne možemo zbog tih problema na graničnim prelazima. Ne znam šta će da se dešava, još se nisam ni sa majkom čuo, tako da ću reći kad budem nešto više znao", rekao je on, pa prokomentarisao Ivinu pobedu:

"Svaka čast svakome, Iva je pobednik, očigledno je tako i to je to... A što se tiče Marka, ne bih previše komentarisao. Ja sam zadovoljan svojim plasmanom, ništa nisam ni očekivao previše... Mene apsolutno nije zanimalo to, bilo mi je bitno da sam živ, zdrav i da se čujem s ljudima koje volim. Znao sam da prvo mesto ne mogu biti, mislio sam da mogu biti drugoplasirani, ali eto..."

