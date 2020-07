GRGURIĆEVA POSLE POBEDE POSTAJE PEVAČICA: Prvo kupuje stan u Beogradu i Zagrebu, a evo šta joj je majka rekla za AFERE!

Iva Grgurić otkrila je svoje planove posle pobede u rijalitiju, a kako sama kaže, prvo mesto nije očekivala.

Pobednica ističe da je fanove "kupila" svojom iskrenošću, kao i životnom pričom. Od novca koji je zaradila, planira da da učešće u stan kako bi se osigurala, pa je otkrila i svoje buduće zanimanje.

"Pored toga želim da uložim u biznis i okušaću se u pevačkoj karijeri", kazala je Iva, koja će svoj prvi stan kupiti u Zagrebu.

"Prva nekretnina će mi biti sigurno u Zagrebu, dok će druga definitivno biti u Beogradu. Ne mislim odmah obe nekretnine, nego sa vremenom to sve da postignem, jer smatram da imam dobre kvalitete", rekla je Iva, pa progovorila o svojoj vezi sa Filipom Đukićem.

"Ne mislim da ostavim Filipa, jer nisam taj tip osobe koja će sa nekim biti zarad samo rijalitija. On mi je bio najveća podrška i nastaviću sa njim ljubavnu romansu koju smo započeli. Dok ne budemo bili sigurni i ne vidimo kako dišemo van rijalitija. Onda ćemo i daj Bože ući u neku zvaničnu, ozbiljnu vezu. Naš odnos je jako lep i zdrav. Bićete obavešteni o svemu", kazala je.

Iako su za Ivu govorili da ima taktike, ona je istakla da to nije slučaj, kao i da je bila transparentna sa svojim emocijama. Kada su je pitali za koga je očekivala da će pobediti, Iva je rekla:

"Očekivala sam da će biti baš ovakva postavka kao sada."

Majka pobednice Jasna istakla je da je ponosna na ćerku, ali i progovorila o ćerkinim aferama sa starijim muškarcima.

"Nema tu podržavanja, to se tako dogodilo. O tome neću, to je duga priča, ali tako se dogodilo i to je to. Uvek sam na to gledala katastrofa, to nikad ne bih podržala. A podržavam da se pošteno zaradi, da svojim rukama stvara, Iva je kozmetičarka i tako uvek može da zaradi. Ja sam joj rekla: "Bolje da radiš kao kozmetičarka, nego bilo šta drugo da radiš", rekla je Jasna za "Pink.rs".

