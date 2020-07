LJUDI, PRAVITE MI VELIKE PROBLEME: Mensura vređaju, psuju, otvaraju mu oči, sve zbog MINE! Poslao je VAŽNU PORUKU! FOTO

Mensur Ajdarpašić uputio je pratiocima na društvenim mrežama važnu poruku, a tiče se njega i Mine Vrbaški.

Naime, Mensur se zahvalio svima na glasovima, ali istakao da niko ne treba da ga "pljuje" zbog veze koja se nastavila i van rijalitija.

"Ja sam preumoran, previše pritisaka imam, treba da se posvetim porodici pre svega. Vama hvala, tu sam za vas, pratite me ako želite, ako ne, ne morate. Molim vas, prozivke, psovke, to nije dobro, niti zdravo. Ako ste uz mene, nama to ne treba, da psujemo pretimo... To zaboravite odmah. Stvari koje radite, nema potrebe za tim. Ne treba da mi otvarate (oči), samo se vi opustite. Molim vas ljudski, kao neko što je isto šašav, lud. To nije zdravo. Ako ste uz mene, olakšajte mi. Ako to radite, još mi je teže. Molim vas. Psovke, uvrede...I mene da nazivate raznim imenima, kako me nije sramota, zaboravite...", rekao je Ajdarpašić, a zatim zaključio:

foto: Printscreen/Instagram

"Velike mi pravite probleme, ljudi. Vi treba da mi olakšate, ne da mi otežate. Molim vas, nemojte da vređate Minu, niti mene, nisam to zaslužio. Ja vas poštujem što ste vi uz mene i nemate pojma koliko sam vam zahvalan... Ali nemojte to da radite. Mi to ne radimo."

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir