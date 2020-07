KRUNA ME VRATILA U ŽIVOT, ALI I DALJE NE ZNAM GDE MI JE GLAVA: Janjuš prevario ženu s Majom, sad otkrio dalje PLANOVE

Marko Janjušević Janjuš je odlučio da progovori i odgovori na sve ono o čemu se svakodnevno pisalo i polemisalo.

Naime, oženjeni Janjuš je u otpočeo turbulentnu vezu sa Majom Marinković, pa su svi bili u rebusu šta će se dešavati nakon izlaska sa velelepnog imanja i po povratku u realan život. Košarkaš je otkrio s kim je proveo prethodni dan, ali i sa kim će provesti naredne.

"Od sinoć sam sa ćerkom, Kruna me je vratila u život, to mogu reći. I dalje ne znam gde mi je glava, ali to mi je sad najbitnije. Super mi je sa njom i sa njom planiram da provedem narednih par dana, pa ću videti za dalje...", rekao je on.

Janjuš je o ženi Eni govorio kratko.

"Izvini, još ne bih otkrivao ništa, samo ono što je javno, ostalo ne bih komentarisao još jedno dan, dva, dok se ne oporavim od svega", izjavio je. Naravno, nije moglo da prođe bez pitanja šta se trenutno dešava sa Majom.

"Nije istina, nisam se ni sa kim dogovarao ništa, jer se nisam nisam video ni sa jednom osobom, niti planiram prvih par dana, jer ne znam gde mi je glava, u haosu sam... Samo sam sa Krunom, kao što ste mogli da vidite i ne javljam se nikome, ako mi veruješ...", završio je Janjušević.

foto: ATA Images

Kurir.rs/K.Đ/Pink, Foto: ATA Images

Kurir