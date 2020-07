MIMA ŽIVKOVIĆ ISKRENO: Miljković je pravi muškarac, Krunićeva labilna, a nisam htela da krenem na ANABELU! (VIDEO)

Miroslava Mima Živković osvojila je 10. mesto u rijalitiju, a sada je na društvenim mrežama otvorila dušu.

Ona je bez dlake na jeziku komentarisala bivše cimere. Mima je otkrila ko ju je razočarao.

Kako kaže, uprkos neslaganjima i žestokim razmiricama sa Mensurom Ajdarpašićem, u rijalitiju, o njemu nema loše mišljnje, ali su joj zbog njega stizale preteće poruke.

foto: Printscreen

"Što se tiče Mensura, nemam loše mišljenje o dečku. Htela sam da bude zaštitnik žena, da bude pravi muškarac, ali on na delima to ne pokazuje. Htela sam da izvučem to iz njega, na kraju sam mu pružila ruku i čestitala mu. Neke preteće poruke su mi stizale zbog Mensura, to je katastrofa kakve su mi poruke slali. Problem je što je on rekao da se sada peremo svi od njega, to me strašno pogodilo, kao da je iskoristio moju dobrotu. Radio je ružne stvari, dečko je grešio. Mislim da tako ne može da govori jedan muškarac i da kuka", rekla je Mima, pa oplela po svojoj nekadašnjoj drugarici Ivani Krunić.

"Sa Ivanom Krunić se nisam čula i ne želim da se čujem sa njom. Ne razmišljam o njoj. O njoj mogu da kažem samo da je labilna, nestabilna i ništa drugo. Ne želim da pričam o njoj, niti da se čujem s njom", kaže bivša zadrugarka i otkriva mišljenje o Anabeli Atijas:

foto: ATA Images

"Ja sam bila na strani majki. Nisam htela da krenem na Anabelu. Na strani sam žena koje su preživele nasilje. Pokazalo se da mi je tek tako okrenula leđa, iskreno dosta sam promeniila mišljenje o njoj..."

"Ja gotivim Marka, on gotivi mene. Dečko je prihvatio moje mišljenje o njemu. Ja sam možda i uticala na njega da se malo smiri tamo. Volim Marka Miljkovića. On je pravi muškarac", kaže Živkovićeva i otkriva da li su ona i Miona Jovanović nastavile druženje napolju.

"Malopre sam se dopisivala sa Mionom. Miona i ja smo prijatelji, tek ćemo da se družimo. Možda zajedno odemo i na neki odmor", izjavila je Mima.

foto: Printscreen/Instagram

