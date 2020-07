POTRESLO ME ONO ŠTO SAM SAZNALA: Pešićeva se samo OVOGA PLAŠILA, a onda otkrila detalj razgovora s LUNOM U FINALU!

Jelena Pešić podelila je svoje utiske o rijalitiju, pa i priče da joj se dopadao Marko Miljković i svađama sa Lunom Đogani.

Ona je otkrila da je srećna što što je ponovo sa porodicom, kao i da ju je prvo dočekao brat Peca.

"Naravno, prvo me je dočekao moj brat, Peca, mama, otac, malo smo proslavljali, jer je bila i Pecina slava. On jeste imao blagu temperaturu, ali je sada sve okej, hvala Bogu, on je sada dobro, pratimo stanje. Jedino sam zbog toga bila malo u haosu", rekla je Jelena.

foto: Printscreen/Youtube

Neizbežno je bilo pitati Jelenu da li su ona i Marko Miljković, kao nekadašnji prisni prijatelji, jedno drugom čestitali plasmane.

"Da, ja sam, naravno, prišla i čestitala njemu drugo mesto, kao i Ivi pobedu", rekla je Pešićeva i podelila utiske o drugim zadrugarima:

"Jedino bih prokomentarisala da mi se sviđa odnos koji trenutno imam sa Lunom, imale smo jedan razgovor na superfinalu, gde mi je rekla da zamera i Gagiju i Marku neke napade na mene, ali i da je shvatila da, u slučaju da ona nije ušla, Marko i ja bismo ostali dobri prijatelji. Ako nam se ukrste putevi, sigurno ću sesti i popiti kafu sa njima. Što se ostalih zadrugara tiče - bila sam u pravu za sve. Oprostila sam svima, ali neke ne želim da više vidim u životu", rekla je.

foto: ATA Images

Inače, Jeleni se desilo ono čega se plašila.

"Moram samo da kažem da nisam naišla baš ni na jedan negativan komentar. Meni je najbitnije da sam ižašla čistog obraza, ponosna sam na to. A što se mojih tiče, potreslo me je nešto što sam saznala jutros, toga sam se i plašila, a to je Pecina reakcija na neke stvari koje su se dešavale unutra. Čula sam da je često i plakao, kad sam bila u svađama, pa padale uvrede, bio je jako zabrinut", izjavila je Jelena.

Jelena je, za kraj, poručila da je najsrećnije devojka na svetu, da je Rita (Jelenin pas) presrećna i voljena u novoj porodici, da je ona prezadovoljna svime, od svog ponašanja u "Zadruzi 3", do celokupnog tretmana produkcije prema učesnicima i onim što im je pruženo.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Pink, Foto: ATA Images

Kurir