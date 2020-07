MATEJA JE GRLIO DRAGANU KAD SAM OTIŠLA NA SPAVANJE: Ništa od pomirenja Tare i Mateje, ona otkrila najveće RAZOČARANJE!

Tara Simov je odlučila da stavi tačku na spekulacije i otkrije u kakvom je odnosu sa Matejom Matijevićem.

Ona je istakla da ima podršku svojih iako to nije očekivala, a onda nastavila o Mateji.

"Da, videli smo se, to je taj dogovoreni razgovor koji smo imali, ali ništa sem toga se nije dogodilo. Niti jedan zagrljaj, dodir, ništa. Razgovarali smo o svemu i stavili tačku na odnos, na sve. On je rekao da je pregledao neke klipove i da je razočaran mojim ponašanjem, a onda sam odlučila da pogledam i ja i, mogu ti reći, i ja sam razočarana. Nisam imala prilike u Zadruzi da vidim neke stvari koje je on radio... Na primer, videla sam da se grlio sa Draganom Mitar na jednoj žurki, kada sam ja otišla ranije na spavanje. Ali, ja to sad ništa njemu ne mogu da zameram...", rekla je Tara i progovorila o pomirenju:

"On je rekao da su mu se ugasile emocije. Ovo je drugačije, sad je realan život, a on nije iz javnog sveta, na njega utiče svaki komentar, svaka poruka, ja to ni ne čitam. Razočarana sam, iskreno, nije to čovek koga ja poznajem, veruj mi, imala sam utisak da sedim sa nekim drugim Matejom."

Zatim, za kraj, Tara je otkrila da, iako je u svakom planu imala Mateju i da je zamišljala svaki momenat sa njim, posvetiće se sebi, prvenstveno zdravstveno, onda fizički, a otkrila je i da se nešto "kuva" u njenoj budućoj muzičkoj karijeri.

