TARA I MATIJA VIŠE NISU ZAJEDNO?! Krhka crnka objasnila zašto: Evo šta je stalo na put NJIHOVOJ LJUBAVI!

Tara Simov bez dlake na jeziku progovorila je o svom odnosu sa Matejom Matijevićem, s kojim je bila u vezi u "Zadruzi 3". Kako je istakla, oni više zvanično nisu zajedno jer su njegove emocije - nestale, za razliku od njenih.

"S njegove strane emocija nema. Da smo zajedno, nismo. Verovatno bi već bili uhvaćeni na delu... On provodi vreme sa svojima, ja sa svojima... Konkretno, emocije sa njegove strane su prestale, moje nisu. To je jedini razlog zašto nismo zajedno", objasnila je Tara u emisiji "Zadruga, narod pita".

"Stvarno je tako, obavili smo taj razgovor u četiri oka, nasamo, seli smo, rekli smo jedno drugom dosta stvari. Rekao sam joj da su mi prestale emocije, da sam se ohladio i nismo zajedno. Dosta puta sam uvijao u foliju i nisam pričao direktno, sad pričam direktno", dodao je Mateja.

"On se uvek služi istim razlozima, istim argumentima, ovo sam slušala šest meseci. Navikla sam više. Ti i dalje pričaš one rečenice koje si koristio i kad smo raskidali u Zadruzi. Mogao si da ne lažeš prethodnih sto puta. Naš razgovor se sveo na prebacivanje. On je predložio nešto slično tome da prekinemo kontakt, ja nemam izbora. Danas je promenio raspoloženje i ploču", nadovezala se Tara.

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen Pink

